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Victoria’s Secret выпустила новую коллекцию бюстгальтеров T-Shirt Bra

27.07.2017  11:26

Гладкие бюстгальтеры T-Shirt Bra от Victoria’s Secret предназначены для того, чтобы носить их под футболкой, сообщается в пресс-релизе компании.

Цветовая палитра T-Shirt Bra выдержана в однотонных и насыщенных оттенках: фиолетовый, хаки, алый, черный и белый. В коллекцию также вошел дерзкий леопардовый принт.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

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