Бренд Victoria’s Secret представил новую коллекцию спортивных бюстгальтеров c тремя уровнями поддержки, сообщается в пресс-релизе компании.

При создании спортивной линии бюстгальтеров дизайнеры Victoria Sport использовали различные варианты регулирования бретелей, специальный «дышащий» материал-сетка, технологию High-Neck, которая дает дополнительную поддержку груди, а также широкую палитру цветов и принтов.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.