Новости
НачалоНовостиVictoria’s Secret запустила новую спортивную линию Victoria Sport
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

Victoria’s Secret запустила новую спортивную линию Victoria Sport

21.01.2017  11:53

Бренд Victoria’s Secret представил новую коллекцию спортивных бюстгальтеров c тремя уровнями поддержки, сообщается в пресс-релизе компании.

При создании спортивной линии бюстгальтеров дизайнеры Victoria Sport использовали различные варианты регулирования бретелей, специальный «дышащий» материал-сетка, технологию High-Neck, которая дает дополнительную поддержку груди, а также широкую палитру цветов и принтов.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 20
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1227 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте