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Victoria’s Secret запустила новую спортивную линию Victoria Sport
21.01.2017 11:53
Бренд Victoria’s Secret представил новую коллекцию спортивных бюстгальтеров c тремя уровнями поддержки, сообщается в пресс-релизе компании.
При создании спортивной линии бюстгальтеров дизайнеры Victoria Sport использовали различные варианты регулирования бретелей, специальный «дышащий» материал-сетка, технологию High-Neck, которая дает дополнительную поддержку груди, а также широкую палитру цветов и принтов.
Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.
Фотографии предоставлены компанией.
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