Вдохновением для создания коллекции My lovely Age послужил первый сезон сериала «Твин Пикс», сообщается в пресс-релизе бренда.

My Lovely Age by VS – это одежда в стиле ретро, эпохи начала 20-х вплоть до 90-х годов. Основу коллекции составляют пышные платья и юбки с подчеркнутой талией 50-х, объемный oversize из 90-х, а также авторские Pin-Up принты из 30-х. Все эти тренды отражают стиль и направление линии My Lovely Age.

Vika Smolyanitskaya – это модный дизайнерский бренд, автором и креативным директором которого является дизайнер Виктория Смоляницкая. Первое знакомство с маркой состоялось в рамках модной выставки Pret-А-Porter в Париже в 2009 году. ДНК марки — оригинальные авторские принты, яркая цветовая палитра, европейские ткани, архитектурные силуэты и геометрические элементы, используемые в дизайне изделий.

