Закрытый показ коллекции «20 оттенков красного» певицы и дизайнера Вики Цыгановой состоялся 16 марта в Парадных сенях Государственного исторического музея, сообщают организаторы.

Событие стало одним из заключительных в сезоне осень-зима 2017/2018 российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week.

В рамках дефиле зрители увидели 20 луков, объединенных авторским стилем Цыгановой-дизайнера, уже ставшим узнаваемым среди специалистов моды. Также впервые на подиуме была представлена обувь, расшитая вручную. Модели выходили под стилизованный к показу хит Цыгановой «Русская водка» - в новой актуальной аранжировке.

Гостями показа стали: Принцесса Герсенда Французская - Герцогиня Орлеанская, посол Тунисской Республики в России Мохаммед Али Шихи, известный дизайнер Карим Рашид, руководитель интернет-портала FashionEducation.ru Ирина Каримова, глава Имперского русского балета Гедиминас Таранда, модель Наталья Матросова, председатель фонда «Планета женщин», конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия» Алла Маркина, продюсер MBFWR Александр Шумский и многие другие.

Креативный директор показа – российский стилист Гала Борзова, работавшая с такими брендами как Veuve Clicquot, Savage, Carlo Pazolini, Rubeus, Grishko, Sela, O'stin, «Аэрофлот», Je T'aime, «Мега», Alpen Gold, Avon.

«Мне понравилось работать с Викой и ее мужем - они энергетически очень приятные люди, мы практически сразу нашли общий язык. Они поддержали мою идею стилизации показа, и я уверена, что это не последняя наша работа,- рассказала Борзова. - Стилистику показа нам отчасти диктовали французская неделя моды и актуальные тенденции, которые сейчас присутствуют в мире. И, конечно же, место, где мы сегодня презентуем коллекцию — Исторический музей на Красной площади. Мы сделали такой коктейль: русские мотивы, русский мех, соболиные шубы, много бархата, определенного кроя рукава и актуальный сейчас гранж 90-х — джинсы, сетка... Мне кажется, получилось круто!»

Гостей в этот вечер ожидали не только дефиле, но и выставка полотен легендарного российского путешественника Федора Конюхова. Еще один гость показа - художник Никас Сафронов - вдохновленный увиденным, пообещал в скором времени написать портрет Конюхова.

Это не первый показ Цыгановой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week. Предыдущий прошел в октябре и стал официальным открытием MBFW SS’17. Тогда в рамках бренда Tsiganova Вика Цыганова представила линейку «Имперский стиль». Один из нарядов коллекции — русскую душегрейку из кашемира и соболя — дизайнер подарила Мелании Трамп. В следующем сезоне дизайнер-Цыганова обещает презентовать коллекцию нарядов для мужчин, над которой она уже работает вместе с Федором Конюховым.

Фотографии предоставлены организаторами.