24.05.2017 06:53

Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов провел встречу с руководством китайского холдинга Alibaba, где обсуждались вопросы внешнеэкономического сотрудничества и поддержки российских экспортеров на китайском рынке.

Как говорится в сообщении Минпромторга, Виктор Евтухов принял участие в 16-й международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования SIAL China-2017, которая открылась 17 мая 2017 г. в Шанхае, КНР, при поддержке правительства Российской Федерации. В этом международном мероприятии принимают участие порядка восьмидесяти компаний из 21 российского региона.

В рамках выставки обсуждались перспективы электронной коммерции. Как, в частности, отметил Виктор Евтухов, электронная торговля является одним из прогрессивно растущих форматов сбыта продуктов питания. «Объем электронной торговли составляет пока всего 1,1% в общем объеме розничной торговли, а доля экспорта в ней ничтожно мала. В то время как в некоторых странах объем электронной торговли может достигать до 7-15%. Перспективы роста очевидны, - заявил замминистра. По его словам, чтобы обозначить текущий статус электронной торговли, конкретные мероприятия, которые приведут к увеличению ее доли в России, Минпромторг с участием широкого круга экспертного сообщества подготовил проект Стратегии развития электронной торговли в Российской Федерации до 2025 года».

В ходе переговоров с Alibaba было достигнуто соглашение о создании на базе китайской компании российского национального павильона. Через этот ресурс отечественные предприниматели смогут реализовать свои товары на китайском рынке.

«Мы надеемся на плодотворную работу и упрочение существующих деловых контактов с азиатскими партнерами, заключение новых и перспективных соглашений о сотрудничестве. Сегодня российские поставщики имеют возможность расширить сеть дистрибьюторов, работающих по разным каналам продаж как в онлайн, так и в офлайн сегментах, - подчеркнул Виктор Евтухов. - Стремительно растущий китайский рынок предоставляет уникальную возможность, при которой российские производители могут нарастить объемы экспорта собственных продуктов и выйти на новые масштабы производства».