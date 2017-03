Вторая Международная конференция Fashion Futurum пройдет 17 марта в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сообщает пресс-служба Федерального центра легкой промышленности.

«Сегодня мы наблюдаем, как под влиянием стремительного развития технологий меняется современный глобальный рынок – стираются границы, растет конкуренция, увеличиваются объемы и скорость передачи информации, принципиальным образом меняются форматы и каналы коммуникаций, - отметил Виктор Евтухов. - Мы все это видим, понимаем и важно, что есть возможность в диалоге, на профессиональной площадке, которой является FashionFuturum, совместно с экспертами обменяться мыслями, выработать подходы для дальнейшего развития».

Более 30 мировых лидеров индустрии моды из 12 стран на конференции Fashion Futurum обсудят вопросы глобальной системы моды – противостояния новых медиа и глянцевых изданий, изменения потребительского поведения, особенности онлайн-торговли, феномен экологичной моды и другие мировые тенденции fashion-индустрии.

Среди приглашенных экспертов будут: Карим Рашид (дизайнер), Паскаль Моранд (French Chamber of the Haute Couture and prêt-à-porter), Карлос Эспиноса де ЛосМонтерос (Inditex, Government High Commissioner for Marca España), Майкл Берк (Google), Скотт Эммонс (Neiman Marcus Group), Аманда Паркс (Manufacture NY), Данило Вентури (Polimoda), Ковадонга О’Ши (ISEM Fashion Business School), Эдди Маллон (Launchmetrics, Fashion GPS), Марк Джарвис (World Textile Information Network), МарвинЛиао (500 Startups), Джузи Беттони (CLASS — Creativity Lifestyle And Sustainable Synergy) и другие.

Fashion Futurum - международная инициатива Национальной палаты моды, которая первый раз прошла в марте 2016 года и собрала более 40 ведущих специалистов индустрии моды из 12 стран.