28.03.2017 06:43

В Тульской области прошло совещание с представителями бизнеса, в ходе которого обсудили развитие легкой промышленности в регионе. Как говорится в сообщении Союзлегпрома, в мероприятии принимал участие замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

В частности, Виктор Евтухов осмотрел производственный комплекс «БТК трикотаж» в Киреевке, где в 2106 году завершилась полная модернизация. На сегодняшний день предприятие рассчитано на выпуск до 820 тысяч пар чулочно-носочных изделий и 280 тонн различного полотна в месяц.

Также в рамках визита замглавы Минпромторга посетил церемонию официального открытия предприятия «Адвентум Технолоджис» в Узловой. Оно было создано в июле 2014 г. для реализации проекта по выпуску современного текстильного производства. Общий объем инвестиций составляет 650 млн руб. Основные виды выпускаемой продукции – ткани и материалы для специальной защитной одежды, огнетермозащитные, термостойкие, высокопрочные, арамидные, ультралегкие и эластичные, многослойные ткани с ламинацией и покрытиями, с повышенными теплозащитными свойствами, дублированные микрофлисом, флисом, трикотажем, сеткой, а также ткани в комбинации с мультиспектральным камуфлированием и материалы для обуви, снаряжения, технических изделий.