24.04.2017 06:58

Как заявил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в число основных проблем легпрома входит, в первую очередь, достаточно сложный доступ для предприятий сектора к заемным финансовым ресурсам.

«Хорошо бы, чтобы кредиты у нас выдавались под 4-5% годовых, но это пока недостижимо. Надо добиваться приемлемых условий банковского кредитования. Но чтобы иметь такие возможности с нашей субсидией, надо в банке привлекать средства под 14-15%, что не всегда просто», – отметил замминистра.

Как напомнил Виктор Евтухов, Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство законопроект, который также поможет улучшить условия для предприятий легкой промышленности. Критерий численности работников будет нивелирован с точки зрения отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу, что даст возможность предприятиям пользоваться всеми мерами поддержки, которые есть у МСП. На сегодняшний день это ограничение 250 человек и 2 млрд рублей выручка, по выручке требование останется.

Еще одна проблема — нелегальный оборот продукции, который в легпроме очень велик. «Сейчас мы начали эксперимент по маркировке, по изделиям из меха прошел успешно и уже подготовлен еще ряд позиций, – рассказал Виктор Евтухов. – Это касается не только одежды, в списке есть еще покрышки, фотокамеры. Какая будет маркировка — пока вопрос. Это могут быть RFID-метки, DataMatrix, QR-код, в зависимости от стоимости товара и доли нелегального рынка. Список позиций уже отправлен в правительство, он будет утверждаться у первого вице-премьера Игоря Шувалова».

Чем хороша маркировка? Когда товар ввозится в страну, отмечает чиновник, реализуется в розничной или оптовой сети, трудно определить, было ли нарушено законодательство при его ввозе или производстве. Если нет маркировки, то ясно, товар априори находится нелегально в обороте и должен быть из оборота изъят. При этом, по словам Евтухова, маркировка не приведет к удорожанию этих товаров, так как сама метка будет стоить до десяти рублей. Главная задача — навести порядок на рынке. Создать прозрачную, честную конкурентную среду. Это актуально не только для рынка легкой промышленности, но и для многих других отраслей. С нелегальным оборотом борются все страны.

Система может заработать, как только будет принято решение на уровне Евразийской экономической комиссии. «Сейчас у нас десять позиций, дальше будем постепенно добавлять. В меховом эксперименте наши партнеры по ЕАЭС участвовали. Но если они в дальнейшем откажутся от применения системы маркировки, мы вынуждены будем принимать решение маркировать товары только на территории России, а немаркированные товары из этих стран будут также ограничены у нас в обороте», – заключил заместитель министра.