Накануне выставки «Интерткань» производитель «Холлофайбер» сделала заявление о «технологической тайне», сообщает компания.



На расширенной встрече с партнерами накануне выставки «Интерткань», технический директор завода «Термопол» Сергей Махов отметил, что «первые материалы с применением микроволокон различных типов «Термопол» применяет в производстве своей продукции года. Именно этот период отмечается экспертами рынка как «эпоха вытеснения высококачественной отечественной продукцией дорогостоящих импортных материалов».

«Нас часто спрашивают о материалах «Холлофайбер» с микроволокном, почему-то предполагая, что это новинка..., - сообщил генеральный директор «Термопол» Виктор Гонтарь. - Думаю, что этот миф начал тиражироваться благодаря тому, что в России появилось б/у европейское оборудование, ориентированное именно на выпуск некогда очень популярного микроволокна. Первые материалы с применением микроволокон различных типов «Термопол» начал применять в производстве более 10 лет назад! Сейчас некоторые российские компании позиционируют использование микроволокон в своем производстве как инновацию. Повторюсь, происходит это потому, что они приобрели импортное оборудование предыдущего поколения, которое было ориентировано на модное тогда в Европе и США микроволокно. Сейчас мировые технологии шагнули дальше. Кто-то предпочитает пользоваться технологиями вчерашнего дня. Нам такой подход не близок. Мы производим микроволоконные материалы по собственным технологиям, ориентируясь на самые современные тренды и запросы потребителей. Вместе с тем, практика показала, что очень важно иметь фон чьих-то ошибок и заблуждений, потому что именно таким образом селекционируется лучший продукт, выявляются наилучшие свойства и качества. Недаром ведь говорят, что на ошибках люди учатся. Жалко только, что зачастую расплачиваются за такие выводы потребители, а не внедренцы и рекламщики».

Инновационные материалы с микроволокном и ультратонкими волокнами «Термопол» покажет на своем стенде А-1 и Научном симпозиуме по нетканым материалам, который состоится в рамках «Текстильной недели» 21 февраля в «Экспоцентре».

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

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