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Vilebrequin создал коллекцию для отеля-дворца Le Royal-Monceau Raffles Paris
31.07.2017 11:03
Le Royal-Monceau Raffles Paris и французский бренд премиальной пляжной одежды запускают капсульную коллекцию, при создании которой используются преобладающие в интерьере цвета и символика отеля, сообщает агентство PRCo.Специально для отеля Le Royal-Monceau Raffles были выпущены плавательные шорты благородного синего цвета. На передней левой части шорт серебристыми нитками вышит логотип отеля, модели будут доступны как для взрослых, так и для детей. Каждая модель отшивается вручную, а особое внимание уделяется деталям и швам, благодаря чему плавки долго служат своим обладателям.
Французский бренд купальных костюмов Vilebrequin в своих коллекциях часто использует утонченные, фантазийные принты и текстуры, оставаясь при этом верным классическим моделям. Бренд был основан более 40 лет назад в Сан-Тропе.
Купальники можно будет приобрести исключительно в отеле Le Royal Monceau-Raffles Paris.
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