15.03.2017 22:57

Новый партнер интернет-магазина «Сороконожка» расширил витрину сайта на 438 моделей, сообщает пресс-служба компании.

К интернет-площадке «Сороконожка» присоединился новый партнер. Им стал магазин детской обуви «Лео» из Новоуральска, который выгрузил на виртуальную витрину 438 моделей продукции. Таким образом, ассортимент «Сороконожки» превысил 5,1 тыс. моделей.

Новинками стали: кроссовки, сандалеты, сандалии, кеды, полукеды, мокасины торговых марок «Котофей», «Зебра», «Антилопа», «Лель», Elegami, «Какаду», Mursu, Wbl, Ditop, Ecotex, «Топ-топ», а также сноубутсы и ботинки с подкладом из байки.

«Для нас подключение к «Сороконожке» - это возможность получить дополнительный источник продаж и расширить географию торговли. Мы всего неделю в проекте, а уже видим первые результаты. Надеюсь, что дальше будет еще лучше», - прокомментировал представитель магазина «Лео» Олег Киселев.

«Сороконожка» - это интернет-сеть мультибрендовых магазинов детской обуви. Сотрудничает с ритейлерами детской обуви Уральского федерального округа и России.