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«Витебский меховой комбинат» и «Оршанский льнокомбинат» посетил Николай Ефимчик

02.05.2017  20:54

Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик побывал с визитом на предприятиях «Витебский меховой комбинат» и «Оршанский льнокомбинат», сообщает пресс-служба организации.

В пятницу, 28 апреля, председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик посетил предприятия, входящие в состав объединения.

Во время визита на «Витебский меховой комбинат» Николай Ефимчик проинспектировал ход работ по модернизации. В рамках существующего инвестиционного проекта предприятие должно выпускать до 5 млн. пар обуви в год. Кроме того, на комбинате ведется реконструкция с учетом создания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко». Реализация проекта запланирована на 2024 год.

Далее Николай Ефимчик провел совещание по вопросу экспонирования на выставке «Милано Уника- 2018» на предприятии «Оршанский льнокомбинат».



Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.

Фотография с сайта компании.

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