29.03.2017 07:14

Как заявил глава администрации Вязниковского района Владимирской области Игорь Зинин, только Вязниковская швейная фабрика сейчас готова принять 50-60 новых работников, однако кандидатов необходимых профессий и нужной квалификации не хватает.

Местные предприятия, расширяя производство, начинают проводить экскурсии школьников для привлечения потенциальных кадров, пишет местная газета «Призыв».

По словам Игоря Зинина, уже достигнута договоренность о бесплатной переподготовке желающих под стандарты фабрики на базе Вязниковского технико-экономического колледжа.

« Самое главное сейчас – чтобы наше население, особенно, молодежь, не уезжало из Вязников и района в поисках лучшей доли в другие города и регионы, – подчеркнул Игорь Зинин, – Люди должны иметь возможность жить и работать на своей малой родине, получая достойное вознаграждение за свой труд».