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Вязниковская швейная фабрика готова принять 50-60 новых работников
29.03.2017 07:14
Как заявил глава администрации Вязниковского района Владимирской области Игорь Зинин, только Вязниковская швейная фабрика сейчас готова принять 50-60 новых работников, однако кандидатов необходимых профессий и нужной квалификации не хватает.
Местные предприятия, расширяя производство, начинают проводить экскурсии школьников для привлечения потенциальных кадров, пишет местная газета «Призыв».
По словам Игоря Зинина, уже достигнута договоренность о бесплатной переподготовке желающих под стандарты фабрики на базе Вязниковского технико-экономического колледжа.
« Самое главное сейчас – чтобы наше население, особенно, молодежь, не уезжало из Вязников и района в поисках лучшей доли в другие города и регионы, – подчеркнул Игорь Зинин, – Люди должны иметь возможность жить и работать на своей малой родине, получая достойное вознаграждение за свой труд».
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