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Владикавказская компания «Одежда» представила более 50 моделей школьной формы

15.05.2017  21:45

Во Владикавказе состоялась презентация школьной формы от фирмы «Одежда», сообщает ГТРК «Алания».

В актовом зале АМС Владикавказа прошла презентация школьной формы от местного производителя – компании «Одежда». Это был первый показ, организованный вне стен фабрики. Мероприятие посетили учителя республиканских школ, представители родительских комитетов, министерств образования и науки, а также промышленности и транспортной политики Северной Осетии.

Компания продемонстрировала более 50 моделей школьной одежды.

«В этом году мы пошли по пути снижения цен против прошлогодних. Это обусловлено, во-первых, тем, что мы сами ведем мероприятия по снижению себестоимости и, во-вторых, российское правительство выделило субсидии текстильным предприятиям РФ. Часть ткани мы купили с учетом этих субсидий – это позволило уменьшить себестоимость и уменьшить стоимость комплекта школьной формы», - рассказал директор предприятия Юрий Бирагов.

Фабрика «Одежда» с 2013 года входит в Национальный союз производителей школьной формы России. В продукцию компании одеваются более 15-ти тысяч учеников. 

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