20.04.2017 07:04

В Великом Новгороде состоялось заседание президиума Государственного совета по вопросу «О национальной системе защиты прав потребителей». В рамках выступления президент России коснулся темы распространения товаров через интернет и защиты прав потребителей в этой сфере.

Как говорится в сообщении Кремля, в частности, на совещании обсуждалась тема национальной системы защиты прав потребителей и создания стратегии госполитики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.

Как подчеркнул в своем выступлении президент Владимир Путин, предотвращение потенциального ущерба для потребителей – это ключевая задача всех институтов, занятых правовым регулированием, и одним из инструментов для ее реализации является проведение просветительской работы.

«Электронная коммерция стремительно растёт, привлекая большим выбором товаров, лучшими ценами, удобством самих покупок. Нередко отсутствует полная информация о продавцах, исполнителях, компаниях, осуществляющих сбор заказов и их доставку. В таких случаях велика вероятность приобретения некачественных товаров и сомнительных услуг», - констатировал проблему Владимир Путин.

В своем выступлении президент подчеркнул, что главной целью защиты прав потребителей является сохранение материального и морального благополучия граждан, кроме того, действующие механизмы поддержки потребителя – это стимул для бизнеса развиваться, повышать конкурентоспособность своих товаров и услуг, их качество.