28.04.2017 07:08

Российский президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросам импортозамещения.

Как, в частности, отметил глава государства в своем вступительном слове, сейчас открылось и уникальное окно возможностей для развития целого ряда отраслей и секторов экономики. Прежде всего это агропромышленный комплекс в связи с освобождением рынка для Владимио Путин напомнил, что резкие изменения внешней конъюнктуры, известные ограничения политического характера ещё раз обозначили высокую, иногда излишне высокую зависимость от импорта некоторых товаров и услуг.

В этой связи, полагает президент, крайне важно учитывать интересы потребителей. Отечественная продукция должна быть конкурентоспособна как по цене, так и по качеству, соответствовать мировым требованиям и стандартам. «Уже много раз на эту тему говорил, хочу ещё раз подчеркнуть: нам импортозамещение само по себе не нужно, это не самоцель. Мы должны просто использовать сложившуюся конъюнктуру для поддержки тех компетенций, которые были утрачены и которые нам нужны, и создания новых компетенций, особенно в высокотехнологичных секторах экономики. Вот нам для чего это нужно. А не для того, чтобы импортозаместить всё и вся. Нет такой цели у нас, и мы перед собой такой цели никогда не ставили. Задача состоит не только в том, чтобы заместить импорт отечественными товарами, но и в том, чтобы увеличить экспортный потенциал российских предприятий», – подчеркнул он.

Во-вторых, полагает Владимир Путин, пПри реализации планов по импортозамещению необходимо сохранить конкурентную рыночную среду без необоснованных преференций и тепличных условий для отдельных участников рынка. Кроме того, важно понимать, что государственная поддержка проектов импортозамещения небезгранична. Основная задача – стимулировать запуск новых проектов, подставить им плечо, помочь развернуться на начальном этапе их реализации. В дальнейшем успех будет зависеть от ответственности и грамотного управленческого подхода руководителей предприятий или компаний.