25.01.2017 06:48

Дни Владимирской области пройдут с 24 по 26 января в посольстве России во Франции. В числе участников миссии швейная фабрика «Сударь», говорится в сообщении агентства ТАСС.

Мероприятие нацелено на привлечение в регион новых инвесторов и туристов. Об этом сообщила журналистам губернатор Светлана Орлова.

«Мы продолжаем большую серьезную работу по продвижению области, по привлечению инвестиций. Везем в Париж нашу выставку, везем туда наши предприятия… Это будет большая презентация области в посольстве, 150 инвесторов будет присутствовать», - сказала губернатор.

Как уточнили в администрации Владимирской области, Франция занимает девятое место в структуре внешнеторгового баланса региона. По состоянию на конец октября 2016 года внешнеторговый оборот региона с этой страной составил 29,6 млн долларов (1,9% от общего внешнеторгового оборота региона).