21.03.2017 07:08

Как заявил врио главы Бурятии Алексей Цыденов, чиновниками региона поставлена задача приступить к разработке комплексной программы развития овцеводства с двукратным ростом поголовья - до 500 тыс. овец.

Необходимость наращивания поголовья обусловлена требованием развития сегмента производства в регионе тонкорунной шерсти, которое в советское время было одним из основных экономически выгодных направлений сельского хозяйства региона, пишет портал «Байкал-Финанс». Так, поголовье доходило до 1,7 млн овец. Сегодня насчитывается лишь 292 тыс. голов, в том числе всего 29 тыс. тонкорунных и полутонкорунных овец.





Проблема сырья для производства тонкорунной шерсти обсуждалась на встрече главы Бурятии с руководством текстильного предприятия «Ажур Текс». Сейчас компания осуществляет проект строительства промышленного парка, где текстильщики начали установку и монтаж оборудования.





«Ажур Текс» с 2008 года реализовал первый этап своей инвестпрограммы – создал основные виды производств: цеха бельевого и верхнего трикотажа, чулочно-носочный, школьной формы и т.д. Сейчас предприятие приступило к реализации второго этапа – к созданию сырьевой базы (глубокая переработка шести и выпуск крашенной шерстяной ткани), сообщает пресс-служба правительства республики.





Валовая выручка при выходе на проектную мощность – 617 млн руб.в год, объем выпуска – 1 тыс тонн текстильной продукции. Требуемые инвестиции – 387 млн руб., объем вложенных собственных средств – 134 млн руб. (вложены в приобретение технологического оборудования). При выходе на проектную мощностью число рабочих мест возрастет 72 до 300, налоги – с 6 млн до 91 млн руб., рассказала гендиректор «Ажур Текс» Цыпилма Барасова. В 2019 году на третьем этапе развернется производство ковров, для чего нужна будет и грубая шерсть. Также будет создаваться кластер легкой промышленности, куда войдет, в том числе текстиль, фурнитура и т.д., планируется также извлечение ланолина для фармацевтической и косметической промышленности.





Промышленники попросили поддержки по ряду вопросов. В том числе в решении проблем с размещением производства, с подключением оборудования в промпарке, а также - господдержку при закупке оборудования и в целом в решении проблемы сырьевой зависимости от иностранных поставщиков. Местного сырья не хватает, текстильщики рассчитывают в основном на шерсть из Монголии.





Цыпилма Барасова отметила и другие потребности – от подготовки квалифицированных кадров до строительства установки нейтрализации стоков и котельной для генерации пара на красильное производство (стоимостью 20 млн руб.). Руководитель также информировала о том, что компании нужно приобрести оборудование по мойке шерсти (3,5 млн долл.), что ранее планировалось лишь в 2020 году. Она заверила, что бизнес-план просчитан, сбыт продукции гарантирован.





В свою очередь, врио главы Бурятии заявил, что, безусловно, производство будет поддержано и дал соответствующие поручения, в том числе о подготовке комплексной карты развития Байкальского текстильного комбината. В числе мер поддержки глава региона назвал переговоры с банками о льготных кредитах.

По словам Алексея Цыденова, В Бурятии необходимо начать разработку серьезной, большой программы по развитию овцеводства. Программа должна быть комплексной: предусматривать развитие смежных отраслей, в том числе мясопереработку, поддержку и создание ферм и стоянок и т.д.



