05.10.2017 07:20

Ситуацию в российской финансовой сфере и перспективы кредитования промышленных предприятий в условиях кризиса обсудили в Торгово-промышленной палате РФ.

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, в ТПП состоялось заседание совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

Как, в частности, отметил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, сейчас наметилась тенденция стабилизации банковской системы, но сохраняется неравномерная и неустойчивая динамика. Это мнение подтвердил генеральный директор обувной компании Ralf Ringer Андрей Бережной, который посетовал на непрогнозируемый обменный курс, который не позволяет совершать долговременные инвестиции и отсутствие защитных мер отечественного производителя со стороны государства.

Предложения Андрея Бережного поддержала генеральный директор ХБК «Шуйские ситцы» Анна Богоделина. «Для внутренней экономики важен девальвированный рубль и синхронное изменение ставок кредитования и ключевой ставки», - заявила она.

Подводя итог мероприятия, эксперты совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России предложили меры повышения эффективности денежно-кредитной политики ЦБ.