Новости
НачалоНовостиВласти ищут возможность облегчения финансирования работы промышленных предприятий
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

Власти ищут возможность облегчения финансирования работы промышленных предприятий

05.10.2017  07:20

Ситуацию в российской финансовой сфере и перспективы кредитования промышленных предприятий в условиях кризиса обсудили в Торгово-промышленной палате РФ.

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, в ТПП состоялось заседание совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

Как, в частности, отметил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, сейчас наметилась тенденция стабилизации банковской системы, но сохраняется неравномерная и неустойчивая динамика. Это мнение подтвердил генеральный директор обувной компании Ralf Ringer Андрей Бережной, который посетовал на непрогнозируемый обменный курс, который не позволяет совершать долговременные инвестиции и отсутствие защитных мер отечественного производителя со стороны государства.

Предложения Андрея Бережного поддержала генеральный директор ХБК «Шуйские ситцы» Анна Богоделина. «Для внутренней экономики важен девальвированный рубль и синхронное изменение ставок кредитования и ключевой ставки», - заявила она.

Подводя итог мероприятия, эксперты совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России предложили меры повышения эффективности денежно-кредитной политики ЦБ.

Просмотров: 198
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1403 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте