26.12.2016 07:13

В Ивановской области состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам несостоятельности (банкротства) предприятий региона.

Как говорится в сообщении администрации области, в частности, был рассмотрен ход процедуры банкротства и меры, предпринимаемые по выплате заработной платы компании «Максима-стиль».

На предприятии в настоящее время завершается процесс конкурсного производства. Компания располагает двумя производственными площадками — в поселке Колобово Шуйского района и в Шуе. По словам конкурсного управляющего «Максима-стиль» Александра Максименко, производство в Колобове в настоящее время работает стабильно, задолженности по текущей заработной плате не имеется. С целью погашения общей задолженности предприятия конкурсным управляющим предпринимаются меры по реализации имущества, сдаче его в аренду, взысканию дебиторской задолженности.