10.03.2017 07:15

По словам председателя совета директоров компании «УК «Земство» Юрия Войцеховского, на базе «Вологодского текстиля» планируется создать исследовательский центр по разработке новых тканей, что позволит выпускать товары хорошего качества с меньшей себестоимостью.

По его словам, в будущем планируется привлечь и науку для разработки новых тканей, которые сегодня на 100 % закупаются за рубежом.

Как заявил, в свою очередь, губернатор региона Олег Кувшинников, посетив «Вологодский текстиль», крупнейшее в регионе предприятие текстильной отрасли вышло на уровень устойчивого развития. Комбинат три года назад был практически остановлен из-за спада потребительской активности на текстильную продукцию и высокой закредитованности. На сегодняшний день, сообщает пресс-служба губернатора, производство возобновилось. Весной 2015 года началась активная работа с консорциумом инвесторов, была создана управляющая компания «Земство». Сейчас предприятие переориентировалось на производство хлопковых тканей – в соответствии с требованиями современного рынка.

Как подчеркнул в рамках визита Олег Кувшинников, «Вологодский текстиль - это всероссийский бренд. Все, что произведено на предприятии, пользуется огромной популярностью не только в нашей стране, но и за ее пределами. Долгосрочная инвестиционная стратегия комбината должна быть направлена на увеличение объемов производства не только хлопка, но также льна, тканей для военно-промышленного комплекса и спецодежды. Технически предприятие к этому готово».

Комбинат планирует вернуться к производству льняных тканей, а также расширить ассортимент тканей для спецодежды, смесовых тканей, в том числе для школьной формы, тканей для военно-промышленного комплекса. Современные станки и отделочная линия могут производить 600-700 тысяч погонных метров в месяц. Это позволит существенно сократить зависимость от импорта по некоторым высокотехнологичным тканям, которые сейчас завозятся из-за пределов страны.