16.01.2017 07:26

Администрация Владимирской области ведет переговоры с инвестором из Индии о размещении на территории технопарка в Камешково завода по производству бинтов и лейкопластыря, передает агентство «Про Владимир» со ссылкой на заявление губернатора региона Светланы Орловой.

Предприятие разместится на площадях, которые остаются свободными после отказа компании Bosco от планов по размещению швейного производства во владимирском регионе. В конце ноября стало известно, что компания Bosco di Ciliegi, принадлежащая владельцу ГУМа Михаилу Куснировичу, отказывается от выпуска одежды на территории технопарка в Камешково, предпочтя площадку в Калужской области. Глава предприятия обосновал новый выбор неготовностью кадров к работе.