19.12.2016 19:03

Наблюдательный совет белорусской компании «Речицкий текстиль» сообщает, что 26 декабря 2016 года состоится внеочередное собрание акционеров.

Собрание пройдет в актовом зале предприятия (на третьем этаже) по адресу: город Речица, улица Наумова, 131.

На повестку дня вынесены следующие вопросы:

1. Увеличение размера уставного фонда общества путем изменения номинальной стоимости акций за счет собственного капитала.

2. Увеличение уставного фонда общества путем дополнительного выпуска акций, размещаемых посредством закрытой подписки.

3. Внесение изменений и дополнений в устав предприятия.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в актовом зале предприятия по 23 декабря 2016 года (время работы с 8.30 до 16.00).

Регистрация участников собрания будет производиться с 13.00 до 14.00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания — 26 декабря 2016 г., в 14.00.

Список акционеров для участия на собрании будет составлен по состоянию реестра на 21 декабря 2016 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Предприятие «Речицкий текстиль» создано в 1927 году как чулочно-веревочная мастерская-артель «Красный Октябрь». В 2003 году преобразовано в ОАО. Производит махровые полотенца, простыни, салфетки и халаты, вафельные скатерти и полотенца, столовые и декоративные комплекты, покрывала, пледы, мебельно-декоративные, вафельные и махровые ткани, постельное белье.