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Внеочередное собрание акционеров «Речицкий текстиль» состоится 26 декабря 2016 года
19.12.2016 19:03
Наблюдательный совет белорусской компании «Речицкий текстиль» сообщает, что 26 декабря 2016 года состоится внеочередное собрание акционеров.
Собрание пройдет в актовом зале предприятия (на третьем этаже) по адресу: город Речица, улица Наумова, 131.
На повестку дня вынесены следующие вопросы:
1. Увеличение размера уставного фонда общества путем изменения номинальной стоимости акций за счет собственного капитала.
2. Увеличение уставного фонда общества путем дополнительного выпуска акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
3. Внесение изменений и дополнений в устав предприятия.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в актовом зале предприятия по 23 декабря 2016 года (время работы с 8.30 до 16.00).
Регистрация участников собрания будет производиться с 13.00 до 14.00 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания — 26 декабря 2016 г., в 14.00.
Список акционеров для участия на собрании будет составлен по состоянию реестра на 21 декабря 2016 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.
Предприятие «Речицкий текстиль» создано в 1927 году как чулочно-веревочная мастерская-артель «Красный Октябрь». В 2003 году преобразовано в ОАО. Производит махровые полотенца, простыни, салфетки и халаты, вафельные скатерти и полотенца, столовые и декоративные комплекты, покрывала, пледы, мебельно-декоративные, вафельные и махровые ткани, постельное белье.
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