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Во флагманском магазине «Детский мир» в Москве пройдет благотворительная ярмарка
19.12.2016 07:17
Сегодня, 19 декабря, во флагманском магазине «Детский мир» в Москве состоится новогодняя благотворительная ярмарка, говорится в сообщении ритейлера.
На ярмарке будут представлены подарки, сделанные детьми из детских домов Москвы, Костромской, Смоленской и Рязанской областей. Это елочные игрушки, украшения из войлока, деревянные предметы интерьера для дома и различные сувениры.
Все средства от продажи пойдут на дополнительное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и сирот из детских домов.
На ярмарке пройдут творческие мастер-классы, в которых могут принять участие не только дети, но и взрослые. В 16:00 состоится кукольный спектакль «Морозко», который подготовили сотрудники «Детского мира».
Мероприятие состоится с 12 до 17 часов в магазине на Воздвиженке, 10.
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