Проект #FurlaModernMan фотографа Скота Шумана был представлен в рамках Pitti Uomo в Palazzo Budini Gattai, сообщается в пресс-релизе компании.

Скотт Шуман, фотограф и блоггер, известный под псевдонимом The Sartorialist, через свои фотографии показал, как меняется мужская мода вместе с Furla. Так, в Милане Шуман посетил штаб-квартиру компании и процесс создания мужской коллекции. Во Флоренции он сфокусировал свой взгляд на материалах, которые используются в каждом аксессуаре. А Болонья – «настоящий модный полигон, где соединяется современная мода и наследие предыдущих поколений».

Новая мужская коллекция Furla сезона осень-зима 2017, представленная на Pitti Uomo, нашла свое вдохновение в разнообразии характеров героев, благодаря чему каждый аксессуар уникален в своей стилистике. Авиаторы, путешественники, байкеры стали главными вдохновителями линии рюкзаков Furla Ulisse.

Модели портфелей Furla Atlante представлены в классической черно-белой версии, а также украшены принтами разных животных. Еще один вариант решения для бизнеса – это портфель Furla Marte, который является еще одним «балансом между формализмом и творчеством».

Компания Furla была создана в 1927 году итальянцем Алдо Фурланетто. Ежегодно бренд представляет две основные коллекции — осенне-зимнюю и весенне-летнюю, а также коллекции Furla — Flash и Spot, которые отличаются тем, что в их состав включены модели и цвета, не вошедшие в основные коллекции. В настоящее время по всему миру открыто более 200 монобрендовых магазинов Furla, в которых можно приобрести обувь, сумки, солнцезащитные очки, кошельки и другие аксессуары.

Фотографии предоставлены компанией.