16.05.2017 07:13

Во Владивостоке изъяли партию контрафактных кроссовок. Ущерб правообладателю в МВД оценили в 3 млн 256 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, крупную партию спортивной обуви с признаками контрафактности выявили сотрудники в ходе операции «Контрафакт» транспортной полиции Владивостока.

На территории железнодорожного тупика в вагоне, подготовленном к отправке, сотрудники транспортной полиции изъяли порядка трехсот пар спортивной обуви известного бренда. Вся контрафактная продукция помещена на ответственное хранение.

В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела дознания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование средств индивидуализации товаров).