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Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства стартует цикл лекций о моде

07.02.2017  14:17

Лекции состоятся в рамках образовательного проекта «Лаборатория стиля. Life Style Lab», запущенного совместно с Pola Berg Agency, сообщают организаторы.

Цикл лекций по моде, стилю и искусству читают:

  • Елена Елисеева - стилист, имидж-консультант, автор статей и книг по искусству;
  • Анастасия Докучаева - историк искусства, куратор, директор Pola Berg Agency.

Расписание лекций:

  • 12 февраля / воскресенье – 14.30. Мода – смерть и свадьба. Часть первая. Лектор - Анастасия Докучаева.
  • 19 февраля / воскресенье, 14.30. Мода – смерть и свадьба. Часть вторая. Лектор - Анастасия Докучаева.
  • 5 марта / воскресенье, 14.30. Ив Сен Лоран и современное искусство. Лектор - Елена Елисеева.
  • 19 марта / воскресенье, 14.30. Искусство и мода. Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали.

Место проведения: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Адрес: м. Новослободская, Маяковская, Цветной бульвар, ул. Делегатская, 3.

Фотография предоставлена организаторами.

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