25.04.2017 06:54

В алмазодобывающей компании «Алроса» прошла внеочередная деловая встреча с долгосрочными клиентами компании, посвященной предстоящему новому контрактному периоду.

Как отмечается в сообщении компании, во встрече принял участие ее президент Сергей Иванов и более 70 российских и зарубежных компаний. В рамках мероприятия обсуждались тренды алмазно-бриллиантового рынка, текущая рыночная ситуация, планы на ближайшее будущее, а также структура продаж компании.

Как напомнили в «Алросе», со следующего года стартует новый трехлетний контрактный период 2018-2020 гг. Перечень кандидатов на заключение договоров будет формироваться с учетом наличия соответствующего заявления от клиента, полноты представленных сведений и на основе анализа результатов торгового сотрудничества между «Алросой» и кандидатом в период 2015-сентябрь 2017. Ассортимент и объемы предложения будут формироваться на ежегодной основе. В основе этих нововведений - стремление учесть изменения в ассортиментных предпочтениях покупателей.