10.01.2017 07:40

Как заявила порталу РИАЦ начальник управления регулирования торговой деятельности комитета промышленности и торговли Волгоградской области Виолетта Калмыкова, на сегодняшний день регион занимает первое место по производству тканей в ЮФО.

По словам чиновницы, текстильная отрасль сейчас является одной из наиболее динамично развивающихся в регионе. Предприятия легкой промышленности области в 2016 году получили из федерального бюджета более 53 млн рублей. Это в пять раз больше тех же показателей 2015 года.

Так, индекс промышленного производства в текстильной и швейной отрасли волгоградского региона по итогам 11 месяцев 2016 года составил 127,3%. По итогам января - ноября 2016 года производство хлопчатобумажных тканей увеличилось на 15,4%, кордных тканей — 51,6% , трикотажных изделий — на 15,9%.

Наибольший рост производства показали «Камышинский текстиль», «Газпром химволокно», «Урюпинский трикотаж». Всего за 11 месяцев предприятиями текстильной и швейной отрасли отгружено товаров на сумму порядка 5 млрд рублей — это рост на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.