Новости
НачалоНовостиВолгоградская область занимает сегодня первое место по производству тканей в ЮФО
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

Волгоградская область занимает сегодня первое место по производству тканей в ЮФО

10.01.2017  07:40

Как заявила порталу РИАЦ начальник управления регулирования торговой деятельности комитета промышленности и торговли Волгоградской области Виолетта Калмыкова, на сегодняшний день регион занимает первое место по производству тканей в ЮФО.

По словам чиновницы, текстильная отрасль сейчас является одной из наиболее динамично развивающихся в регионе. Предприятия легкой промышленности области в 2016 году получили из федерального бюджета более 53 млн рублей. Это в пять раз больше тех же показателей 2015 года.

Так, индекс промышленного производства в текстильной и швейной отрасли волгоградского региона по итогам 11 месяцев 2016 года составил 127,3%. По итогам января - ноября 2016 года производство хлопчатобумажных тканей увеличилось на 15,4%, кордных тканей — 51,6% , трикотажных изделий — на 15,9%.

Наибольший рост производства показали «Камышинский текстиль», «Газпром химволокно», «Урюпинский трикотаж». Всего за 11 месяцев предприятиями текстильной и швейной отрасли отгружено товаров на сумму порядка 5 млрд рублей — это рост на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Просмотров: 118
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1222 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте