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Волгоградский легпром претендует на выделение субсидий Российского экспортного центра
17.11.2017 07:18
Волгоградские промышленные предприятия-экспортеры, в том числе сектора легкой промышленности, привлекают средства господдержки. В числе институтов, готовых оказать эту поддержку, - Российский экспортный центр (РЭЦ).
Как говорится в сообщении областной администрации, десять экспортноориентированных предприятий региона направили заявки в для получения мер поддержки, семь из которых уже одобрены и переданы для согласования и последующего финансирования в Минпромторг.
Как пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, всего в РЭЦ подано 15 заявок на сумму более 300 млн рублей.
Государственные субсидии российским экспортерам предоставляются по четырем видам поддержки: для компенсации части затрат на сертификацию и омологацию; регистрацию объектов интеллектуальной собственности за рубежом; транспортировку высокотехнологичной продукции; участие предприятий в международных конгрессно-выставочных мероприятиях на условиях софинансирования.
На эти цели в РЭЦ, который выполняет функции агента правительства по вопросу предоставления господдержки, в масштабах страны в текущем году предусмотрено 15,9 млрд рублей. Федеральная помощь экспортно-ориентированным производствам будет оказана и в 2018 году.
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