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Волховского бизнесмена оштрафовали за отсутствие русифицированных этикеток на трикотажных изделиях
15.05.2017 22:36
В Волхове предприниматель заплатит штраф за реализацию трикотажа без маркировки и информации на русском языке, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Волховский городской прокурор обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением на индивидуального предпринимателя. Во время проверки у него обнаружили швейные и трикотажные изделия, которые реализовывались без маркировки и информации на русском языке, а также без сертификата или декларации соответствия. Это нарушает требования технического регламента Таможенного союза.
По решению суда, бизнесмен привлечен к ответственности по ч. 1 ст 14.43 КоАП РФ. Предприниматель заплатит штраф в размере 20 тыс. рублей.
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