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Вологодские ткани были по достоинству оценены участниками выставки «Интерткань»

27.02.2017  07:59

Вологодский текстильный комбинат представил свою продукцию на 2-й Международной выставке «Интерткань», сообщает официальный сайт администрации города Вологда. Мероприятие состоялось в рамках Российской недели текстильной и легкой промышленности, организованной Минпромторгом и Союзлегпромом.

Как отмечают в администрации региона, ткани комбината были по достоинству оценены участниками выставки.

Вологодский льнокомбинат им. 50-летия ВЛКСМ был основан в 1936 году. В 1980-x он производил до 25 млн погонных метров ткани в год, занимал одно из ведущих мест в системе легкой промышленности СССР. В 2011 – 2013 гг. на комбинате была проведена комплексная модернизация и установлено самое современное ткацкое и отделочное оборудование ведущих мировых производителей. Оно позволяет делать ткани и готовые изделия самого высокого качества. Два года назад было принято стратегическое решение о начале работы комбината с хлопковыми, смесовыми и синтетическими тканями.

Выставка «Интерткань» – эффективная бизнес-площадка для продвижения тканей, производимых текстильными предприятиями. Среди участников мероприятия ключевые российские производители одежды, домашнего текстиля, трикотаж, а также представителей оптовых компаний.

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