11.12.2016 16:36

Новый цех вышивки логотипов компании «Восток-Сервис» начал свою работу, говорится в пресс-релизе предприятия.

Новый цех расположен на территории складского комплекса «Раменское» в Подмосковье. Для вышивки логотипов используются две новые японские восьмиголовочные вышивальные машинки Tajima.

«Запуск цеха вышивки — наш новый и, по оценкам специалистов, очень перспективный проект. Собственное производство позволит оптимизировать процесс изготовления спецодежды с вышитыми знаками корпоративной принадлежности, существенно снизит финансовые издержки и временные затраты на логистику, расширит наши возможности по предоставлению клиентам качественного комплексного сервиса, сократит сроки выполнения заказов», — рассказал директор по производству «Восток-Сервис» Алексей Суздалев.

«На оборудовании, установленном в новом цеху, мы можем изготавливать многоцветные вышитые логотипы в различных техниках, практически любой сложности, даже в технике 3D. Проведя множество экспериментов, мы добились высокого качества вышивки на тканях с различными отделками, различной фактуры и плотности. Команда, которая приглашена к сотрудничеству — специалисты высочайшего класса. Благодаря их знаниям, опыту и желанию развивать проект, мы уже сегодня имеем ряд технологических находок, позволяющих снизить стоимость этого вида вышивки и расширить возможности для ее нанесения, например, на готовые изделия», — сообщила руководитель экспериментального швейного участка «Восток-Сервис» Галина Варава.

«Восток-Сервис» — это международный холдинг, имеющий зарубежные активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии и Индии. Занимается производством и поставкой спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента и сопутствующих услуг. В России «Восток-Сервис» имеет собственную производственную базу из восьми швейных и четырех обувных фабрик.

Компания работает на региональном рынке уже более 16 лет.

Фотографии предоставлены компанией.