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«Восток-Сервис» вложил в новое производство спецодежды в Великом Новгороде 20 млн рублей

09.03.2017  07:04

Новое предприятие по выпуску спецодежды в Великом Новгороде, объем инвестиций в которое составил 20 млн рублей, запустила компания «Восток-Сервис».

Как сообщает Regnum, открытие швейного производства стало возможным благодаря участию группы компаний «Восток-Сервис» в госпрограмме по поддержке лёгкой промышленности.

Фабрика будет специализироваться на разработке и мелкосерийном изготовлении спецодежды по спецзаказам. Новгородская фабрика стала 12-м по счёту швейным предприятием группы компаний «Восток-Сервис».

Новая фабрика разместилась в помещении на улице Зелинского в Великом Новгороде на площади более 500 кв. м. Сейчас здесь работают 40 человек, до конца года численность персонала планируют увеличить до 100 работников.

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