23.12.2016 15:40

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства ювелирной торгово-производственной компании «Яшма», сообщает ИА RNS.

Уголовное дело заведено по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

«В период 2011/12 годов лица из числа руководства «Яшма»» с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему. Создав фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более семи млрд рублей», — сообщают представители следственного комитета.

Выявить данный вид нарушения удалось благодаря совместной работе следователей, служащих ФНС России и столичного УЭБ и ПК ГУ МВД России.

Отметим, что в данный момент проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению в сфере налогообложения. Также разрабатывается схема для возмещения причиненного бюджету ущерба.