С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
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Возможности и достижения импортозамещения в легпроме Петербурга будут демонстрировать в течение тематической недели

03.02.2017  06:53

Возможности и достижения импортозамещения в легпроме Петербурга будут демонстрировать в течение тематической недели в Центре импортозамещения и локализации.

Мероприятие под названием «Легкая промышленность. Сделано нами. Сделано для нас» начинает работу 9 февраля. В рамках недели представители органов государственной власти и отрасли легкой промышленности обсудят актуальные вопросы импортозамещения, развития, продвижения и государственной поддержки малого бизнеса этой сферы, а именно швейных, сервисных, торговых предприятий, работающих в области производства и продажи одежды, аксессуаров, обуви и сопутствующей текстильной продукции.

Эксперты и представители власти обсудят возможности экспорта продукции российских компаний легкой промышленности на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, эксперты поговорят о специфике маркетинга в сфере fashion, а директор по развитию лаборатории рекламы в индустрии моды при Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна Елена Прохорович расскажет о тонкостях привлечения петербургских покупателей.

Также участники будут говорить о вопросе дефицита кадров в сфере легкой промышленности. В качестве презентации петербургской продукции состоится дефиле производителей женской, детской и спортивной одежды.

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