11.05.2017 17:48

Белоруссия снова пролонгировала запрет на вывоз из страны необработанных шкур крупного рогатого скота, пишет «Интерфакс».

Постановление N326, принятое правительством Белоруссии, пролонгирует ограничение вывоза кожевенного сырья из страны. Документ действует до 10 ноября 2017 года.

Необработанные шкуры крупного рогатого скота будут по-прежнему поставляться в Россию и Казахстан, но не попадут за пределы ЕАЭС.

Впервые ограничение на экспорт необработанных шкур было введено в конце 2011 года. Каждые полгода правительство Белоруссии продляет его еще на 6 месяцев. Это объясняется нехваткой сырья на собственных производствах и стимуляцией развития белорусской легкой промышленности.