Акция «Киберпонедельник», которая пройдет 30 января 2017 года при поддержке РАЭК и РОЦИТ, впервые станет международной, сообщают организаторы.

Организаторы приняли решение о переносе акции с cmonday.ru на новый адрес в международной доменной зоне - c-monday.com. Данное решение позволит представить российским покупателям больше предложений иностранных интернет-магазинов, осуществляющих доставку в РФ, а в дальнейшем проводить распродажу не только для жителей России и ЕАЭС, но и для покупателей из других стран.

«Такие масштабные онлайн-акции, как Киберпонедельник, становятся все более популярными у покупателей, – комментирует Мария Тимофеева, руководитель проектов «Киберпонедельник» и «Настоящая черная пятница», – но чтобы сохранить и преумножить эту тенденцию, для нас, как для организаторов, необходимо расширять количество предложений на нашем сайте, чтобы любой покупатель мог найти на нем что-то интересное и актуальное. Переход в международную доменную зону позволит нам более эффективно работать с иностранными интернет-магазинами, предложения которых безусловно заинтересуют отечественных покупателей».

«РАЭК с самого своего основания с радостью поддерживает значимые отраслевые проекты и мероприятия с приставкой «кибер-», а в последнее время – в особенности те, которые помогают развитию реальных отраслей экономики и бизнеса, к которым мы относим и торговлю», – отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко, – «Киберпонедельник», на наш взгляд, является важным драйвером развития этого сегмента рынка, популяризатором онлайн-торговли в широких массах интернет-пользователей и просто отличным кобрендинговым проектом, поддержка которого является весьма логичной созданным в РАЭК пару лет назад Кластером «РАЭК / Электронная коммерция».

По словам организаторов, переезд на новый адрес не вызовет никаких неудобств у покупателей, привыкших к традиционной площадке, поскольку «ничего не изменилось, кроме адреса в браузерной строке, со старого адреса работает редирект».

Организаторы надеются уже в рамках этой акции познакомить с «Киберпонедельником» на c-monday.com русскоязычных жителей Прибалтики и других европейских стран.

«Пока мы ориентируемся на русскоязычную аудиторию стран, являющихся ближайшими соседями России, – комментирует Мария Тимофеева. – А среди компаний-участников нашего «Киберпонедельника» есть магазины, осуществляющие доставку в Европу, так что мы планируем в тестовом режиме вывести «Киберпонедельник» на европейский рынок».

Напомним, «Киберпонедельник» 30 января станет уже шестым по счету. В акции примут участие не менее 200 компаний, среди которых Ozon.ru, «Связной», «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», 003, Media Markt, Lamoda, KupiVip, Сервис сравнения цен Price.ru, музыкальный сервис Zvook, онлайн-кинотеатр Amediateka, «Детский мир», Quelle и многие другие. Впервые к «Киберпонедельнику» присоединился Всемирный фонд дикой природы WWF.

Официальный сайт акции - c-monday.com. «Киберпонедельник» проходит по поддержке РАЭК и РОЦИТ.

«Киберпонедельник» — это масштабная онлайн-распродажа, проводимая в Рунете с 2013 года. В отличие от своего американского аналога, проходящего сразу после «Черной пятницы» в ноябре, российский «Киберпонедельник» проходит в последний понедельник января, подводя своеобразный итог новогодних распродаж. Организатором акций с 2015 года является интернет-агентство Expert Town.

РАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 130 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.