Организаторы белорусской Недели моды подвели итоги второго дня XIV сезона.

Второй день Belarus Fashion Week открыла лекция Giovanni Ottonello, креативного директора Istituto Europeo di Design (Италия). Он выступил на тему: «Дизайн и мода в стиле Made in Italy для студентов и профессионалов» и рассказал о важности первых профессиональных шагов в создании собственного бренда. Профессор Джованни затронул серию простых, но достаточно важных вопросов, которые касаются не только дизайна и мира моды, но и правил коммуникации в целом, а также самой концепции искусства. Лекция носила характер неформального общения, многие молодые дизайнеры показали Giovanni Ottonello свое портфолио и получили от него ценный совет. После лекции представители университета определили обладателя Гранта на обучение в Istituto Europeo di Design (Италия). Им стала дизайнер Светлана Петушкова.

В рамках основного расписания состоялся показ бренда Natalia Korzh «Шанхайский экспресс». Своей задумкой автор дает возможность «отправиться» в другую эпоху, в 30-е годы прошлого века. На подиуме Недели моды царила палитра зеленых, изумрудных, чернильно-синих, хаки, оливковых цветов, с вкраплениями пудровых и фиолетовых оттенков, абстрактных принтов. Лучше прочувствовать стилистику того времени зрителям помогли детали коллекции: шляпки, вуалетки, ажурные колготки, перчатки и сумочки.

Новая коллекция бренда Candy Lady, представленная 12 мая на подиуме Belarus Fashion Week, носит название Pure Harmony: натуральные ткани, гармоничные оттенки, уютный крой. Коллекция бренда Ольги Барабанщиковой получилась многогранной: в нее вошли как очень женственные, изящные модели, так и предметы гардероба в стилистике спорт-шик. А family-looks стали изюминкой коллекции.

Итальянский гость Недели моды в Беларуси дизайнер Luciano Parisi привез в Минск коллекцию Who Dares Wins. Luciano считает что, «несмотря на то, что коллекция создана итальянцем и на 100% итальянская, ее ироничный посыл воспримут в любом уголке мира. Ведь выражение «кто рискует, тот и выигрывает» знакомо народам разных стран».

Уже второй сезон Недели моды в Беларуси Totti Swimwear (Италия) представляет свою новую коллекцию: модели дефилировали в ярких купальниках, дополненных необычными аксессуарами.

Завершил второй день показов коллекция бренда Fur Garden sponsored by Huawei. Идея такой коллаборации подчеркивает, что «жизнь становится все более динамичной, а новые технологии постепенно становятся частью нашего имиджа».

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.