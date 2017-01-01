Второй день Caspian Fashion Week: total black для малышей и взрослых

Организаторы каспийской Недели моды подвели итого второго дня VI сезона.

Открыли второй день Kids in Black (Астрахань, Россия). Это стильные наряды total black для малышей. Приглашенная модель – Василиса Лысак.

Иранский дизайнер Parvaneh Shafari соединила спокойные и элегантные черный и серый цвета со вставками и элементами из искусственного меха. Особенности кроя коллекции – необычные ассиметричные решения, объемный ворот и острые углы, а ее цель – поддержать борьбу за права животных и прекратить продажу вещей из натуральных меха и кожи.

В рамках конкурсной программы молодых дизайнеров необычную творческую коллекцию представили дизайнеры из Армении Tvinis с насыщенными цветами, декоративными элементами, с деталями ручной работы и смелыми принтами.

«Триумф изящества и красоты» в роскошных коллекциях Адели Курносовой уже шестой сезон будоражат сердца гостей каспийской Недели моды.

Молодой дизайнер Армине Арамян соединила в своей коллекции оригинальный крой, фактурные ткани и интересные детали.

Коллекция черных коктейльных платьев от молодого дизайнера Oksana Muller (Красноярск) объединила в себе строгость и смелость. Это яркие и шикарные – за счет отделки пайетками – и одновременно смелые полупрозрачные и экстравагантные каркасные платья.

Молодой дизайнер из Москвы Дарья Звягина представила коллекцию вечерних платьев. Черный, белый и красный — основные цвета коллекции.

В коллекции дизайнера Александры Торишневой (Астрахань) наилучшим образом сочетаются нежные белый, бежевый и голубой тона со спокойным коричневым. Вся одежда сделана из легких тканей с обязательным добавлением плиссировки – это и является основной отличительной чертой коллекции.

Уютная коллекция молодых дизайнеров Verno (Астрахань), выполненная в мягких и нежных тонах, доказывает, что красивой можно быть не только на подиуме, но и в домашней обстановке.

Евгения Подольская (Астрахань) представила коллекцию шерстяной одежды: платьев, шарфов, кардиганов в необычном цветовом решении. Она соединила, на первый взгляд, несочетаемые контрастные цвета, узоры и принты в одном образе.

Коллекция астраханских дизайнеров Юлии Ныровой и Юлии Баченко (Астрахань) запомнилась гостям благодаря цветочным принтам – как нежных, так и ярких – и сочетанию плотных и струящихся тканей.

Закрывали второй день показов VI сезона каспийской Недели моды BaráBas (Россия-Казахстан), представившие знаковые круглые сумочки на астраханском подиуме.

Фотографии предоставлены организаторами.