Организаторы московской Недели моды подвели итоги второго дня 37-го сезона.

Первым важным событием второго дня Недели моды в Москве стало торжественное открытие IX Общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к школьному балу!». На торжественном открытии прошел брифинг первого заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы О.Е. Грачевой. Также на вопросы журналистов ответили участники благотворительной акции, которые передали наряды выпускникам. Среди них были Диана Гурцкая, Марк Тишман, Родион Газманов, Александр Олешко и другие.

На показе School Fashion Look – 2017 известные российские дизайнеры Алиса Толкачева, Алина Асси, Светлана Королева, Кристина Минниханова, Дмитрий Винокуров представили коллекции образов для выпускного вечера.

Компания Fashion House International представила свой проект – коллекцию World Russian Beauty, куда вошли лучшие дизайнерские детские наряды подчеркивающие разнообразие и многоцветие культур наций и народностей, а также дизайнерские короны и украшения в сочетании с вечерними нарядами гармонично дополняющие великолепные царственные образы.

Показ французской марки La Redoute совместно с проектом Plus Size Moscow. прошел в рамках популярной тенденции See Now, Buy Now – все вещи, продемонстрированные на подиуме, сразу были доступны для покупки в мобильном приложении La Redoute и на сайте www.laredoute.ru.

В коллекции были представлены модели из plus size линейки Castaluna, большие размеры из основных линий La Redoute, а также линия нижнего белья.

Показ отличался необычными сочетаниями, смелыми решениями, по-настоящему fashion-настроением и очень сексуальными комплектами.

Модный дом Olga Kunitsyna предложил по-новому взглянуть на fashion гардероб будущего осенне-зимнего сезона и продемонстрировал необычные колористические миксы и активные цветовые акценты.

«Зима должна быть яркой, - так считает дизайнер. – Это время, когда нужно экспериментировать с фактурой ткани и палитрой красок, чтобы создавать позитивное настроение даже в самые хмурые дни».

Модели новой коллекции отличает нестандартное дизайнерское решение. Комбинирование различных по цвету и фактуре тканей создает трендовые образы с продуманной силуэтной линией. В основе образов – тенденции 80-х и 90-х годов в современной интерпретации. Жакеты и пальто с увеличенной или акцентированной линей плеча, зауженные брюки, прямые юбки мини и юбки-годе длины макси, облегающие платья и романтичные блузы с воланами.

Дизайнер Елена Шипилова представила коллекцию Miroslava («Мирослава»). Это красивое славянское имя, состоящее из двух слов – «мир» и «слава» («прославляющая мир»). По мнению дизайнера, это то, что сейчас необходимо людям.

В коллекции Miroslava, присутствуют две противоположные линии - милитари и нежный романтизм. Они входят в противоречие, смешиваются, но в конце «побеждает трогательная девушка, беззащитная в своей красоте, символ продолжения жизни и любви на Земле».

«Красота спасет мир». Эти бессмертные слова Ф.М. Достоевского актуальны сейчас как никогда», - уверена Елена Шипилова.

«Исповедь садовника» - так назвал свою новую коллекцию дизайнер Sergey Sysoev. «Каждая женщина – это прекрасная роза и достойна самого великолепного наряда», - утверждает дизайнер. Sergey Sysoev создает на подиуме уникальные образы. Холодный блеск металла соединяется с мягкой теплотой бархата. Агрессивный леопардовый принт изящно сочетается со спокойными и ментоловым, карминным и липовым цветами. Трикотажные свитера, юбки и платья дополнены комфортными аксессуарами с функциональными возможностями. А обувь на платформе придает образу хрупкость и изящество.

Коллекция MD Makhmudov Djemal вдохновлена смелостью и бунтарством 80-х.- это сочетание контрастных цветов, облаченных в конструктивные формы. Протест в форме и форма в протесте. Противоположности здесь легко уживаются вместе: будь то объемные плечи, кричащие о мускулиности и феминизме, и съемные броши в виде цветка каллы - символа женственности и чистоты. Геометрия и oversize здесь встречаются с утонченными формами деталей и линий кроя.

Завершила расписание показов второго дня Недели моды в Москве презентация коллекции новой линии Demi Couture, созданной Домом моды Юлии Яниной. Эта линия унаследовала все волшебные составляющие кутюрных коллекций и была адаптирована для повседневной жизни.

Гордый павлин, сказочная жар-птица, возрождающийся вновь и вновь феникс, хрупкая царевна-лебедь и мифологическая птица счастья – главные символы последних коллекций Yanina Couture явно читаются в каждом изделии Demi Couture. Элементы тонкой вышивки или сложного декора, а также цветовая гамма глубоко обоснованы, призваны притягивать восхищенные взгляды и дарить уверенность своей обладательнице, выступать в качестве магических оберегов, создавая отблеск волшебного света.

Зона шоу-румов предоставляет в этом сезоне расширенные возможности для гостей Недели и байеров. Свои сезонные коллекции в профессиональных шоу-румах представили бренды Alexandra Pogoretskaya, KHAN by Kristina Minnikhanova, Anastasya Kuchugova, Rustam, «Дуэт» Крымская меховая фабрика, Lolita Zyatkovskaya и другие.

Гостями второго дня Недели моды в Москве стали: Лариса Вербицкая, Яна Поплавская, Анна Чурина, Глафира Тарханова, Агния Кузнецова, Агнетта Орлова, Ирина Лачина, Марк Тишман, Родион Газманов, Диана Гурцкая, Александр Олешко, Наталья Горожанова, Анастасия Калашникова, Елена Успенская, Анастасия Крайнова, Галина Ржаксенская, Даниил Федоров, Валерия Бурдужа и другие.

Фотографии предоставлены организаторами.