27.03.2017 07:10

По итогам 2016 года выплата налогов сетью «Детский мир» выросла в годовом сопоставлении на 26,8%, говорится в сообщении ритейлера. Таким образом сеть стала крупнейшим налогоплательщиком на рынке детских товаров.

Общий объем выплаченных налогов и сборов достиг 4,1 млрд руб. (в том числе выплаченных в Казахстане на общую сумму,997 млн руб., что представляет собой рост показателя на 48%). В объем выплат входят налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, страховые взносы во внебюджетные фонды, налог на добавленную стоимость и прочие налоги.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 31 декабря 2016 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 480 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 171 городе России и 7 городах Казахстана, сеть ELC представлена 45 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 596 тыс. кв. В соответствии с аудированными данными по МСФО, за 2016 г. выручка ритейлера составила 79,5 млрд руб., показатель скорректированная EBITDA составил 8,2 млрд руб., а показатель скорректированная прибыль за год составил 3,8 млрд руб. Акционеры компании: АФК «Система» - 52,10%; Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - 14,03%; остальные акционеры, владеющие менее 5% акций - 33,87%.