29.05.2017 06:59

Объем выпуска химических волокон в России по итогам первого квартала 2017 года выросло на 2,8% в годовом сопоставлении, подсчитали в Союзлегпроме.

По информации отраслевой организации, в общей сложности производство химволокон в первом квартале составило 43 513 тонн, индекс производства – 102,8% к тому же периоду 2016 года.

В том числе синтетических и искусственных волокон – 39 050 т (102,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 4463 т (103,6%).

Что касается межрегиональной структуры этой отрасли, в Центральном федеральном округе производство химволокон составило 22819 тонн (103,8%).

Из них волокон синтетических и искусственных - соответственно, 18571 т (103,5%) и 4248 т (105,1%). При этом весь объем производства искусственных волокон в ЦФО и почти весь в целом по РФ обеспечила Московская область - 4248 т (105,1%).

Показатели по другим федеральным округам значительно уступают ЦФО. Производство химволокон по СЗФО составило 6452 т (99%), ЮФО - 3736 т (89,5%), СКФО - 1444 т (124,9%), ПривФО - 5582 т (95,5%), УрФО - 2953 т (130,8%), СибФО - только 527 т (130,3%).

Например, во Владимирской области производство синтетических волокон составило 10066 т (110,4%), в Курской - 4069 т (89,1%), в Республике Коми - 6361 т (99,2%), в Ростовской области - 3222 т (80,8%). В Карачаево-Черкессии - 1444 т (124,9%), в областях Ульяновской -1669 т (102,2%), Челябинской - 2953 т (130,8%), Самарской - 1874 т (84,3%), Саратовской - 1153 т (94,1%).