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Выпуск технических нитей «КуйбышевАзотом» в первом квартале 2017 года составил 103,4%

11.05.2017  06:51

За три месяца 2017 года «КуйбышевАзот» реализовал товарной продукции на 10,7 млрд рублей, говорится в сообщении предприятия. Чистая прибыль достигла 1,9 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года выработка основных видов продукции составила:

  • техническая нить – 103,4%;
  • ткань кордная – 106,2%;
  • ткань кордная пропитанная – 173,2%.

На предприятии реализуется ряд проектов, направленных на обеспечение перспективного развития компании, сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение воздействия производства на окружающую среду, а также сохранение рыночных позиций в условиях усиливающейся конкуренции.

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