11.05.2017 06:51

За три месяца 2017 года «КуйбышевАзот» реализовал товарной продукции на 10,7 млрд рублей, говорится в сообщении предприятия. Чистая прибыль достигла 1,9 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года выработка основных видов продукции составила:

техническая нить – 103,4%;

ткань кордная – 106,2%;

ткань кордная пропитанная – 173,2%.

На предприятии реализуется ряд проектов, направленных на обеспечение перспективного развития компании, сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение воздействия производства на окружающую среду, а также сохранение рыночных позиций в условиях усиливающейся конкуренции.