18.01.2017 07:22

В правительстве сейчас разрабатывается новая стратегия развития лесной промышленности до 2030 года. И один из приоритетов выпуск вискозы - сырья для производства тканей и других материалов, рассказывает «Российская газета».

Фактически вискоза - это раствор древесины, поясняет президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров. Тот же натуральный продукт, только преобразованный, как, например, сухое молоко. Из раствора вытягивают нити, а из них получают ткани.

В случае развития вискозного производства древесное сырье будет использоваться более полно, на переработку пойдет даже низкосортная древесина, которая не годится для мебели. Выиграть могут и другие отрасли. Современными отечественными высокотехнологичными материалами помимо текстильной промышленности смогут воспользоваться медицина, строительство, авиастроение, военная промышленность, сельское хозяйство.

Впрочем, полагают участники сектора, вслед за стратегией развития лесной промышленности должны последовать конкретные шаги по поддержке и лесопереработчиков, и текстильщиков. Тогда не только россияне покупать костюмы из сибирского кедра или среднерусской березы.