21.12.2016 15:40

В России в ноябре 2016 года снизилось производство необработанного золота в слитках на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

В результате проведенного анализа, производство золота с начала года снизилось на 8,1% в сравнении с результатами 2015 года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.