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Выпуск золота в ноябре 2016 года снизился на 0,2%

21.12.2016  15:40

В России в ноябре 2016 года снизилось производство необработанного золота в слитках на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

В результате проведенного анализа, производство золота с начала года снизилось на 8,1% в сравнении с результатами 2015 года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.

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