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Выпуск золота в ноябре 2016 года снизился на 0,2%
21.12.2016 15:40
В России в ноябре 2016 года снизилось производство необработанного золота в слитках на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.
В результате проведенного анализа, производство золота с начала года снизилось на 8,1% в сравнении с результатами 2015 года.
Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.
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