|
|
Выпускники Fresh Fashion презентуют свои дипломные проекты в «Голицын Лофте»
01.08.2017 23:13
Защита дипломных проектов молодых дизайнеров костюма состоится 2 августа, сообщают организаторы.
Ведущий преподаватель годового курса интенсивного дизайна Fresh Fashion при Российском творческом союзе работников культуры известный дизайнер и телеведущий Владимир Бухинник презентует итоги образовательной программы – защиту дипломных проектов молодых дизайнеров костюма – авторские коллекции в формате перфоманса и дефиле. Показ прокомментируют ведущие представители из мира моды.
Будут представлены:
Преподаватели курса – педагоги с 15-летним стажем работы в вузе, успешные представители модной индустрии: Лидия Елинер – ведущий дизайнер фирмы Stayer, Влада Липская – доктор философских наук, профессор СПбГЭУ, журналист в сфере фэшн, Надежда Палий – основатель и дизайнер марки Fomi, Ольга Самоненко – ведущий дизайнер фирмы Love Republic.
Фотография предоставлена организаторами.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте