Защита дипломных проектов молодых дизайнеров костюма состоится 2 августа, сообщают организаторы.

Ведущий преподаватель годового курса интенсивного дизайна Fresh Fashion при Российском творческом союзе работников культуры известный дизайнер и телеведущий Владимир Бухинник презентует итоги образовательной программы – защиту дипломных проектов молодых дизайнеров костюма – авторские коллекции в формате перфоманса и дефиле. Показ прокомментируют ведущие представители из мира моды.

Будут представлены:

Перфоманс Алеси Князевой (бренд Alezzy) «Исход» о всемогущей силе порыва воли;

Коллекции:

Александры Алейник «Начало того начала» о том, что здесь и сейчас – постоянно меняющийся процесс;



Светланы Горской (бренд «Маори»)«Альфа Медитация» о возможности установить связь между несовместимым;



Юрия Иванова «Стокгольмский синдром» о любви как величайшей роскоши и жертве одновременно;



Кирилла Иванова «Безвизовый режим» о свободе перемещения в пространстве Космоса;



Евгения Сокола (бренд «Мастерская Сокола») «Вечность возвращения» о точке пересечения прошлого и будущего;



Дарьи Сухоручко «Зимнее цветение» о жизнеутверждающем оптимизме женственности не зависящим от погоды и времени года;

Мудборд по стилю Веры Коноваловой

Преподаватели курса – педагоги с 15-летним стажем работы в вузе, успешные представители модной индустрии: Лидия Елинер – ведущий дизайнер фирмы Stayer, Влада Липская – доктор философских наук, профессор СПбГЭУ, журналист в сфере фэшн, Надежда Палий – основатель и дизайнер марки Fomi, Ольга Самоненко – ведущий дизайнер фирмы Love Republic.

Фотография предоставлена организаторами.