24.03.2017 07:11

Согласно прогнозам алмазодобывающей компании «Алроса», по итогам первого квартала 2017 года ее выручка может упасть на 6% в годовом сопоставлении. Такие данные содержатся в презентации компании ко Дню инвестора.

Впрочем, даже при падении в годовом сопоставлении, это на 47% больше показателя четвертого квартала 2016 года.

Цены на алмазы «Алросы» за январь-март 2017 года выросли на 2%. В январе компания реализовала алмазы и бриллианты на общую сумму 365,4 млн долларов, в феврале - на 402 млн долларов.