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Выручка «Алросы» за 2016 год увеличилась на 41% в годовом сопоставлении

20.03.2017  06:52

Алмазодобывающая компания «Алроса» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2016 год.

Выручка за 2016 год увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 317,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 176,4 млрд рублей, маржа EBITDA составила 56%.

Чистая прибыль продемонстрировала четырехкратный рост к аналогичному периоду прошлого года и составила 133,5 млрд рублей. Чистый денежный поток увеличился в 3 раза до 111,4 млрд рублей.

Как объяснил вице-президент - финансовый директор АК «Алроса» Игорь Куличик, 2016 год стал годом активного восстановления алмазного рынка. 

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