04.05.2017 06:56

Выручка «Детского мира» в первом квартале 2017 года выросла на 28,3%, до 21,1 млрд руб., по сравнению с 16,4 млрд руб. в первом квартале 2016 года.

Как говорится в сообщении ритейлера, опубликовавшего неаудированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за первый квартал 2017 года, завершившийся 31 марта, сопоставимые продажи (альтернативный like-for-like) сети магазинов в России увеличились на 11,2%, в том числе сопоставимый рост числа чеков составил 13,3% при снижении среднего чека на 1,9%.

Валовая прибыль в отчетный период выросла на 17,9% в годовом сопоставлении, до 6,5 млрд руб.; валовая рентабельность составила 30,7%. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 37,6% до 1,1 млрд руб. по сравнению с 0,8 млрд руб. в 1 квартале 2016 года, маржа скорректированной EBITDA составила 5,3%.

Как отметил генеральный директор группы «Детский мир» Владимир Чирахов, таких результатов компания смогла достичь, «несмотря на продолжающееся сокращение оборота розничной торговли. ГК «Детский мир» успешно реализовывает свою стратегию по привлечению новых покупателей и консолидации рынка».